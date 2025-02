Polémica entre árbitro y jugador del Club de Futbol Monterrey

Este sábado el Club de Futbol Monterrey logró su primera victoria del torneo Clausura 2025 al derrotar por la mínima (1-0) al Necaxa, gracias al gol solitario de Fidel Ambriz. Sin embargo, en un partido que no ofreció un gran espectáculo a sus espectadores, no faltó la polémica, tras viralizarse en redes sociales un supuesto empujón del árbitro Marco Antonio "Gato" Ortíz a Sergio Canales, la estrella de los Rayados.

La acción no pasó desapercibida y de inmediato, en redes sociales, el exárbitro y ahora analista Felipe Ramos Rizo realizó un descargo y señalamiento a la conducta de Ortiz.

Al minuto 45 el Monterrey convirtió el único gol del partido y fue unos instantes más tarde, al minuto 49, que el juez central del partido y Canales protagonizaron el momento tenso.

"No se justifica las protestas de jugadores, pero Marco Ortiz no tiene justificación para empujar a un jugador, no es la primera vez que tiene ese tipo de problemas, el torneo pasado se empujó y pecheó con Cabral de Pachuca, ahora empujó a Canales", publicó Ramos Rizo en redes sociales junto al video donde se muestra la acción.