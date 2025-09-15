Polémica jugada 'tush push' destaca en duelo Eagles vs. Chiefs

La revancha del Super Bowl se convirtió en un juego de fuerza bruta destacado por la jugada más fea de la NFL.

Jalen Hurts, Saquon Barkley y los Eagles de Filadelfia Eagles avanzaron —literalmente— sobre Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City, 20-17, el domingo.

Hurts anotó un touchdown con la llamada "tush push" y los Eagles usaron esa jugada siete veces para ayudar a propinarle a los Chiefs su primera racha de tres derrotas consecutivas con Mahomes y dejarlos con su primer inicio de 0-2 desde 2014.

La NFL intentó prohibir el "tush push" tras una propuesta de los Packers de Green Bay en la temporada baja, pero se quedó a dos votos de eliminar la jugada.

Aquellos que se oponen a ella debieron haber sentido incomodidad al ver a los Eagles usarla repetidamente frente a una audiencia nacional de televisión.

No hay duda de que muchos de los responsables de la toma de decisiones lo notaron.

Tom Brady señaló que dos de los linieros ofensivos de Filadelfia se movieron antes de que Hurts fuera empujado a la zona de anotación para una ventaja de 20-10 a mitad del cuarto período.

Las repeticiones mostraron que los Eagles se salieron con la suya con un arranque en falso.

Después de que Hurts pareció perder el balón pero se dictaminó que estaba abajo para ganar un primer intento en la jugada en los últimos dos minutos, el analista de reglas de Fox, Dean Blandino, dijo: "Estoy harto del 'tush push', chicos. Es una jugada difícil de arbitrar".

Aunque hubo muchas anotaciones y acciones emocionantes en la liga en la semana dos —los Cowboys vencieron a los Giants 40-37 en tiempo extra en un emocionante enfrentamiento de ida y vuelta— el "tush push" se convirtió en un tema principal de conversación durante el juego de la semana de la NFL.

Claro, hubo mucho de qué hablar sobre las complicaciones tempranas de Kansas City en la temporada, la ofensiva desincronizada de Andy Reid y Travis Kelce no estando en la misma página con Mahomes. Pero el juego no fue bonito y el empujón de trasero magnificó la fealdad.

Los críticos argumentaron en la temporada baja que es una jugada peligrosa, pero no había suficientes datos de lesiones para prohibirla por preocupaciones de seguridad. La mayor parte del desdén se dirigió a la estética de la jugada.

"¿Es parte de lo que el fútbol americano ha sido tradicionalmente, o es más una jugada de rugby?" dijo el presidente del Comité de Competencia de la NFL, Rich McKay, sobre la discusión.

Aquellos que odian la apariencia del "tush push" lo vieron en plena exhibición en el Arrowhead Stadium.

Tendrán que verlo al menos por el resto de la temporada porque no va a ninguna parte. Los Eagles (2-0) lo han dominado en situaciones de corta distancia y seguirán usándolo hasta que los dueños de los equipos voten para deshacerse de él, si es que alguna vez lo hacen.

La frustración de Blandino con la jugada fue compartida por los espectadores y los fanáticos de la NFL, excepto por cualquiera que apoye a Filadelfia. El nuevo argumento en contra podría centrarse en la dificultad de arbitrarla correctamente.

"Trabajamos mucho en ello", dijo el entrenador Nick Sirianni. "En primer lugar, se trata de los muchachos, ¿verdad? Se trata de los linieros, los alas cerradas, Jalen, la soncronización de todo. Obviamente, no entraré en todas las cosas que hacemos para prepararnos para ello, pero no es una jugada fácil de practicar, pero nuestros muchachos hacen un gran trabajo simulándola tanto como podemos.

"Durante la práctica, durante los montajes de jugadas, cosas diferentes como esas, la creatividad de nuestros entrenadores para encontrar formas de hacerlo. Como pueden ver, los equipos van a hacer todo lo posible para detenerlo. Algunas de las cosas, tampoco entraré en eso. No daré a otros equipos una pista de lo que estaban haciendo. Estamos preparados para todas esas cosas, y los muchachos están preparados para todo. Creo que siempre se reduce a esos muchachos al frente y Jalen tuvo mucho éxito con esa jugada. Continuaremos usándola a nuestro favor."

Si se convierte en una ventaja injusta porque los oficiales no pueden detectar inicios en falso, la NFL tendrá que abordar el problema.