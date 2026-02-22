Poole impulsa a Pelicans en la segunda mitad

Jordan Poole tuvo una actuación de 23 puntos que incluyó cinco triples, y los Pelicans de Nueva Orleans superaron a los 76ers de Filadelfia 60-35 durante los últimos 21 minutos para ganar 126-111 el sábado.

Zion Williamson sumó 21 unidades, Saddiq Bey aportó 20, y el veterano pívot DeAndre Jordan capturó 15 rebotes y bloqueó cuatro tiros. Jordan llegó al encuentro tras haber participado en apenas dos partidos esta temporada y no jugaba desde el 29 de octubre. Hizo sentir su presencia en defensa durante 32 minutos en la cancha ante los 76ers.

Tyrese Maxey anotó 27 tantos y Kelly Oubre Jr. 25 por los 76ers, que aunque perdieron su cuarto partido consecutivo se mantuvieron en el sexto puesto de la clasificación de la Conferencia Este.