Por 2da. vez, varios eventos se cancelaron en Semana Santa

Luego de que pasó la Semana Santa 2021, sin lugar a dudas que nuevamente no fue lo que en años anteriores, ya que por segunda ocasión se cancelaron eventos de renombre y de gran gusto para los aficionados como lo son el San Luis Open de Tenis, la Copa Gobernador, el Torneo Internacional de Racquetbol del Punto Verde, la Copa Soledad, el Torneo de Semana Santa de Futbol de "La Concha", y hubo otros que si se realizaron aunque en otro formato.

En su momento el comité organizador del Torneo Open San Luis de Tenis en el Club Deportivo Potosino, anunció la cancelación del evento por segundo año consecutivo, con la fortuna de que conservará la misma fecha para el 2022.

Con relación a la Copa Gobernador de Futbol, un evento que es muy esperado por los aficionados potosinos, también por segundo año consecutivo no se pudo llevar a cabo, aunque aquí el comité organizador por cuestiones electorales, no dio a conocer públicamente la cancelación del mismo, pero ya todo mundo sabía que no se iba a realizar.

Otro evento que tampoco se pudo llevar a cabo fue el Torneo Internacional de Racquetbol del Club Deportivo Punto Verde, el cual también ya tienen una buena cantidad de años celebrándose y que por segundo año se tuvo que cancelar, ante la decepción de los deportistas que tenían ganas de estar presentes en este evento.

Sin embargo, no todo fue malo, ya que aunque con otros formatos, se pudo llevar a cabo la Copa Israel 2021 de futbol en Santa María del Río, con la participación de solo 8 equipos locales y con una atractiva premiación en efectivo y en donde el Molino-Genetic fue el campeón.

También con otro formato y con todo el éxito se llevó a cabo el Torneo Nacional Infantil y Juvenil de Tenis, que tuvo como sede los diferentes clubes deportivos de la ciudad y en el Club Deportivo Potosino se realizó el Torneo Nacional de Veteranos, aunque la contingencia sanitaria todavía no concluye, poco a poco las actividades deportivas se están reactivando, esperando que este sea el inicio de la llamado "nueva normalidad".