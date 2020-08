Por Covid-19, 65 jugadores optan por no jugar la temporada de NFL

Salvo que ocurra algo de imprevisto, hasta las 15:00 horas de este jueves (fecha hora límite), 65 jugadores notificaron a la NFL y sus equipos que no jugarán esta temporada como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El acuerdo entre la liga y la Asociación de Jugadores establece que los equipos les pagarán 350 mil dólares a los miembros que hayan declinado su participación y que califican dentro de la lista de alto riesgo.

Los jugadores que voluntariamente opten por no participar pueden recibirán 150 mil dólares.

Los jugadores seguirán siendo elegibles para darse de baja después de la fecha límite si se les diagnostica un factor de alto riesgo o si un miembro de la familia muere o es hospitalizado debido a Covid-19.

Los Patriots son la organización con más bajas al notificar que ocho de sus miembros no participarán: Brandon Bolden, Marcus Cannon, S Patrick Chung, Dont'a Hightower, Matt LaCosse , Marqise Lee, Najee Toran, Danny Vitale

En un movimiento extraño, el defensivo profundo de los Bills de Bufalo, Tre'Davious White se arrepintió de último minuto y sí jugará. White había optado por no vestirse este año, pero las críticas por parte d los aficionados lo hicieron cambiar de opinión.