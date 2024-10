Por fin se nos dio el resultado: Torrent

El Atlético de San Luis rompió una racha negativa en el Estadio Olímpico Benito Juárez, consiguiendo su primera victoria como visitante ante FC Juárez desde 2019 con un marcador de 4-2. Bajo la dirección del estratega español Domènec Torrent, el equipo potosino se mostró sólido y eficiente, dando un golpe de autoridad que pone fin a varias actuaciones sin éxito fuera de casa.

Tras el encuentro, Domènec Torrent ofreció sus impresiones ante los medios, destacando los altibajos que vivió su equipo durante los 90 minutos. “En la segunda parte queríamos tener el balón, pero empezamos a correr con él, lo que partió el juego, justo lo que ellos querían”, reconoció el entrenador español. También hizo hincapié en que San Luis tuvo que “sufrir” para mantener la ventaja. “No sentenciamos el partido antes y, cuando eso pasa, tienes que mostrar personalidad, mantener la posesión y no correr a menos que sea una contra clara”, explicó.

El triunfo no solo trae tranquilidad por los tres puntos, sino que, según Torrent, refuerza una sensación de justicia: “Habíamos hecho partidos fuera de casa donde merecíamos más. El fútbol es así, pero hoy por fin se nos dio”.

Al ser cuestionado sobre cómo ha mantenido la calma y cohesión en el plantel pese a algunos tropiezos recientes, como la derrota 3-0 ante Pumas, Torrent elogió el entorno de trabajo en el club. “Voy a decir nombres: Severiano García, Iñigo Regueiro y Rodrigo Palacios. Ellos me dan tranquilidad a mí. Perdimos 3-0 con Pumas y al día siguiente había bollos, chocolate y café. No para celebrarlo, sino porque este grupo no entra en discusiones, sino en trabajo constante”.

El entrenador destacó la importancia de cada miembro del club, desde los directivos hasta los masajistas, subrayando que su filosofía es mantener al equipo como una “piña” (un grupo unido). “Nos sabemos humildes económicamente, pero en el fútbol he visto cosas muy extrañas y muy bonitas. Cuando estás junto de verdad, todo fluye”, agregó.

Con este triunfo, el Atlético de San Luis manda un mensaje claro: es un equipo dispuesto a pelear en cada jornada, sin importar las etiquetas o las limitaciones financieras. La victoria en Juárez no solo les brinda tres puntos, sino que rompe una maldición de cinco años sin ganar en el Olímpico Benito Juárez, lo que fortalece su ánimo de cara a su próximo encuentro este próximo sábado 2 de noviembre cuando reciban en el Alfonso Lastras la visita de la Franja del Puebla en punto de las 17:00 horas.