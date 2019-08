¿Por qué el "Joker" de Phoenix ha causado tanta expectativa?

Uno de los personajes íconos del mundo de los comics es sin duda el némesis de Batman, el "Joker", quien es considerado por los fans el peor de los villanos. Por este motivo quien se ponga la careta y el traje del "Príncipe del mal" tendrá muchos ojos y opiniones encima, porque no cualquiera puede conseguir transmitir la psicología retorcida del payaso criminal. Y ahora el personaje que da vida Joaquin Phoenix está creando mucha expectativa, pero ¿cuál es la razón de esto?

A diferencia de otros "Jokers", como el de César Romero en la serie televisiva de Batman, así como los del cine empezando por Jack Nicholson, seguido el que para muchos es el mejor de todos y que es el de Heath Ledger, para después llevarlo al más polémico y criticado del de Jared Leto; Todd Phillips rompió el esquema y se atrevió a presentar a un personaje más mundano y atormentado por su entorno hostil, que no tiene nada que ver con el comic del "Caballero de la noche" y que por esto podría alcanzar un Oscar.

Te presentamos algunos puntos del "Joker" de Joaquin Phoenix que lo hacen único y por eso hasta los más ortodoxos lectores y cinéfilos de las historias que no creían en el actor, han cambiado de opinión al ver los adelantos de la cinta que se estrenará para el próximo 4 de octubre:

1. Muy pocas veces en la historieta de Batman se ha dado a conocer el nombre real del también conocido como "El Guasón", sin embargo, la creación de Bob Kane y Bill Finger en el comic responde al apelativo de Jack Naiper. En la primera película en solitario del amante de Harley Quinn se llamará Arthur Fleck.

Como dato curioso, Kevin Smith, uno de los productores de la cinta, reveló en su cuenta de Twitter que el nombre elegido se trata de un juego de palabras que abrevia A. Fleck, en referencia a Ben Affleck, quien dio vida al Hombre Murciélago en "Batman vs. Superman" y "La Liga de la Justicia".

2. La historia se basa sobre un hombre que su pasión es darle felicidad a la sociedad haciéndola reír, pero en el camino una serie de malos sucesos lo llevarán a la "locura" convirtiéndolo en un criminal. A diferencia del relato original este Joker no es un ladrón cualquiera y no termina en el fondo de una pileta llena de químicos en donde su cuerpo se blanquea, su cabello se hace verde y el rostro se desfigura con una boca larga y roja que simula una sonrisa permanente.

Aquí, el cómico cubre su cara con el maquillaje clásico de un payaso de circo, pero con la diferencia que corre la pintura en los ojos y en la boca para conseguir que la gente sienta miedo al verlo.

3. Lo que se ha podido ver en los adelantos, es que hay algunos pequeños homenajes a cintas de terror como "It!" (Eso) y "El Exorcista"; sobre la cinta dirigida por Tommy Lee Wallace y estrenada en 1990, el maquillaje de Tim Curry es color blanco, boca roja y tiene en los párpados unos triángulos pequeños azules. A diferencia del personaje de Phoenix, los triángulos son más grandes y uno de ellos se escurre como si fuera una lágrima.

Con respecto a la película William Friedkin donde el sacerdote de nombre Damien Karras (Jason Miller) trata de sacar un demonio del cuerpo de la pequeña Regan MacNeil (Linda Blair) sucumbe ante el mal y deja que lo posea para después morir tirándose de unas escaleras con un faro a lo lejos.

En la película del villano de Batman se puede ver unas escaleras muy similares en donde el Joker baila.

4. El traje original del personaje del comic es púrpura, con chaleco verde, camisa amarilla, moño verde y largo en el cuello, en la solapa la clásica flor que contiene ácido, guantes blancos y sombrero. El payaso de la cinta lucirá una indumentaria diferente, pero que lo hace ver impactante ya que vestirá un saco de color shedron, chaleco amarillo, camisa verde sin moño, sin guantes y sin la flor.

5. Será un "Joker" sin Batman. Esta atrevida separación hace más interesante la cinta, ya que hay que recordar uno de los diálogos tanto en la historieta de DC como en la trilogía del "Caballero de la noche" de Christopher Nolan en donde el villano le dice al héroe que no tiene el valor de matarlo por su extraña moral, y que él no lo asesinará porque le es muy divertido, así que cree que harán esto por toda la eternidad ya que uno es la mitad del otro.

6. La película, al principio, fue rechazada pues es clasificación "R" y DC Comics no quería que el personaje se orillara a una clasificación para adultos, sin embargo para los fans este dato fue aplaudido, ya que muchos coinciden que el "Joker" no es un personaje para los pequeños, por su descarada violencia a matar por el simple hecho de que lo hace feliz.

7. La risa aterradora es esencial en el caótico payaso y el actor logró recrearla a la perfección al grado de que eriza la piel cuando lo hace y que le han aplaudido.