¿Por quiénes votaron Ochoa y Martino en el Premio The Best?

El delantero del FC Barcelona Leo Messi se ha mostrado emocionado por haber recibido el Premio The Best como mejor jugador de la pasada temporada, y ha apuntado que aunque han arrancado "mal" el curso y tienen que "reaccionar ya", esto es solo "el principio", y está convencido de que van a "mejorar" y "seguir creciendo", pero ¿por quiénes votaron el técnico y capitán de la Selección Mexicana?

El capitán del Tricolor y portero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, votó por el astro argentino por encima del holandés Virgil Van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Por otro lado el entrenador de la Selección Nacional, Gerardo Martino no votó ni por su compatriota Lionel Messi, ni por el portugués Cristiano Ronaldo, sus votos fueron para: Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong y Eden Hazard.