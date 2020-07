Por reiniciar la Súper Copa

El piloto Homero Richards señaló que se encuentra listo para el reinicio de la Súper Copa en la categoría Mercedes Benz con el apoyo de Grupo Zapata.

"Creo que ya no falta mucho para arrancar de nuevo con las actividades y eso es muy bueno, porque somos varios los que ya queremos regresar a las pistas", comentó el piloto capitalino.

En relación al nuevo formato que existe en la categoría con cambio de pilotos, manifestó que es muy bueno porque ayuda a surgimiento de jóvenes, como el caso de su sobrino Emiliano que hace mancuerna con él o de Pablo Pérez de Lara, por mencionar algunos.

Consultado en relación de porque no participa en los campeonatos virtuales que hay en este parate de la pandemia, dijo "Para mí no hay como sentir el olor a gasolina y a caucho quemado, nunca me ha gustado ni me gustará lo virtual, eso es para los jóvenes y yo ya no entro en ese grupo, además no entiendo como hay algunos que dicen se asemeja a lo real, la realidad es una sola. Tengo un simulador y lo usan mis hijos a veces para divertirse un rato, yo casi nunca".

De regreso a su actividad en el automovilismo comentó además que no puede olvidarse de los Tractocamiones Freightliner donde tripula la unidad 20 de Grupo Zapata: "Son realmente espectaculares y eso se nota cuando pasamos por la tribunas y vemos al público muy prendido, creo que es una de las categorías que los aficionados esperan con ansias su regreso".

Richards dijo además que está enterado que los directivos de Súper Copa están trabajando mucho tiempo en el regreso a las pistas con todo lo que se necesita para realizar un gran evento.