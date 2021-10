Portera del América denuncia abandono al arbitraje en Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La portera del América, Renata Masciarelli, pidió que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) atienda de mejor manera al arbitraje de la Liga MX Femenil, pues según dicen, las condiciones de trabajo y preparación, no son las mejores.

En su cuenta de Twitter, la guardameta escribió tres puntos a mejorar: "Jornada tras jornada se habla del arbitraje ya sea a favor o en contra. Así como nosotras luchamos por mejores condiciones y apoyo, tenemos que ser empáticos con el cuerpo arbitral que lo necesita también… pienso que en estos 3 puntos importantes, ustedes?".

Las cuestiones a señalar son:

1.- Salarial. La diferencia entre el salario de los árbitros de la liga, liga femenil y la nueva liga femenil sub 17, son abismales. Desde honorarios hasta viáticos que muchas veces no alcanzan, o de plano no hay.

2.- Sistema de comunicación: ¿Por qué no es un mínimo requisito en la Liga Femenil? En especial en partidos con entrada de afición que dificultan que la cuarteta arbitral se pueda apoyar en sus compañeros.

3.- VAR. Si bien se entiende que el Var no es la solución para todo y que el costo de operarlo es alto. Se podría intentar implementar en partidos de Liguilla para auxiliar a los árbitros en partidos muy importante.