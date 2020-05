Portero Jonathan Orozco confirma ser positivo por coronavirus

Jonathan Orozco, portero y capitán del Santos, reconoció ser uno de los ocho jugadores del club que dieron positivo de Covid-19. Durante una transmisión en su Instagram el arquero relató que fue diagnosticado y añadió que no sabe cómo se obtuvo el virus.

"Se me informó que había sido positivo. Como se pueden dar cuenta, me siento bien y estoy bien, no tengo ningún síntoma y mi familia, gracias a Dios, también está bien también", dijo Orozco.

El miércoles por la noche, el club informó que ocho futbolistas del Santos fueron diagnosticados con coronavirus, sin especificar nombres. Sin embargo, pronto se especuló que uno de ellos era el portero, ya que hace unos días, en su cumpleaños 34, realizó una "reunión" en su hogar.

"Durante toda está cuarentena, ninguno ha estado en mi casa y sí quiero dejar bien claro eso, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acerca de los chismes de que hubo una fiesta, es una mentira. Fue una reunión, la gente sabe me gusta cantar, y tuve tres invitados", añadió.

Orozco se dijo culpable por haber sido exhibido al virus, pero negó que se contagió en su cumpleaños y reiteró que desconoce cómo fue que contrajo el virus. Por último invitó a los mexicanos a cuidarse, ya que varias personas, como él, pueden no presentar síntomas y contagiar a terceros. "Siempre es más fácil culpar al que lo tiene, el que ya se le hizo la prueba, y no al que lo trajo, ya que yo no lo llevé a ningún lado". El arquero estará en su casa durante 14 días y posteriormente se someterá a otra prueba.