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Portillo logra histórica plata

Consigue la mejor marca personal en el Mundial de Atletismo Indoor

Por Agencias

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
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Portillo logra histórica plata

El deportista olímpico Erick Portillo Rodríguez logró este sábado la histórica medalla de plata en el salto de altura del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 en Kujawy Pomorze, Polonia con un registro de 2.30 metros que significó su mejor marca personal.

Portillo se llevó el subcampeonato, luego de que el ucraniano Oleh Doroshchuk finalizó en el primer sitio con el igualitario 2.30 metros, pero concretado en su primer intento, mientras que el jamaiquino Raymond Richards fue tercero con 2.26 metros.

Tras realizar una gira de preparación en Europa, el mexicano cristaliza su primer objetivo del año en Polonia con esta presea de segundo puesto que para el deporte de nuestro país marca un hecho relevante al ser también la tercera medalla del atletismo bajo techo en un Campeonato Mundial.

Asimismo, Erick Portillo igualó este sábado la marca de 2.30 metros en formato indoor que posee el también olímpico y experimentado Edgar Rivera.

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Ahora el atleta de 25 años, que mantiene su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), continuará con su preparación rumbo a su siguiente reto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 

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