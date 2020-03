Porto ofrece su estadio como hospital por el Covid-19

Con el objetivo de colaborar para minimizar los estragos que genera la pandemia de Covid-19, el Porto, club en el que milita el atacante mexicano Jesús Manuel "Tecatito" Corona, ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias lusitanas el estadio Do Dragao, para que funja como hospital y sean tratados las personas que han sido contagiadas por coronavirus.

"El Porto ha entrado en contacto con el director del hospital Sao Joao, en Oporto, para poner a su disposición el estadio Do Dragao como zona hospitalaria o de rehabilitación para los enfermos", se lee en el comunicado del club en su página oficial de internet.

El Do Dragao fue construido en 2003 y tiene capacidad para poco más de 50 mil espectadores, pero cuenta con las más modernas instalaciones del balompié portugués.

Este miércoles, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, declaró estado de emergencia en el país debido a la propagación del Covid-19, el cual -según el último reporte- ha provocado ya 642 casos y dos decesos.

Oporto es una de las ciudades lusitanas con mayor número de casos.