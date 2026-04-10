Porto y Forest quedan a mano

En un duelo entre excampeones europeos, Nottingham Forest se llevó un prometedor empate 1-1 de su visita al Porto.

Porto convirtió la presión inicial en un gol después de que William Gomes empujó a la red un centro rasante de Gabriel Veiga.

La igualdad llegó apenas dos minutos después, cuando Martim Fernandes marcó en su propio arco. El lateral derecho estaba casi en la línea central cuando envió un pase hacia atrás a Diogo Costa, pero el arquero estaba mal posicionado y el balón terminó en la red.

Forest no logró marcar pese al regreso del delantero Chris Wood al once titular por primera vez desde octubre, cuando se lesionó.

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El domingo, antes de que ambos se enfrenten en el City Ground en el partido de vuelta la próxima semana, Forest, amenazado por el descenso, recibe a Villa en otro partido crucial de la Premier.

En la fase de liga, Forest venció a Porto 2-0 en casa.

FRIBURGO VUELA ALTO

Friburgo aprovechó al máximo su primer partido de cuartos de final en competiciones europeas al golear a Celta Vigo por 3-0.

Con un inicio soñado, el capitán Vincenzo Grifo puso en ventaja al club alemán a los 10 minutos y Jan-Niklas Beste elevó al doble la diferencia en el primer tiempo.

Matthias Ginter cerró la cuenta en el segundo tiempo.

CRYSTAL PALACE GANA EN LA CONFERENCE LEAGUE

En el partido de ida de los cuartos de final entre dos de los favoritos de la competición de tercer nivel en europa, Crystal Palace derrotó a Fiorentina 3-0. Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell e Ismaïla Sarr marcaron en el Selhurst Park.