Portugal se impone a Inglaterra en el Torneo Maurice Revello

Salon de Provence, Fra.- El campeón defensor, la Selección de Futbol de Inglaterra Sub 20, sufrió su segunda derrota en el Torneo Maurice Revello, al ser superado 3-2 por Portugal Sub 19, en duelo correspondiente al Grupo A.

Los goles de la diferencia fueron obra de Marcos Paulo al minuto 21, Gonçalo Cardoso al 39, así como de Félix Andrade al 42; Eddie Nketiah al ocho y Joe Willock al 87 marcaron por "el equipo de la rosa".

Con este resultado, el conjunto "lusitano" sumó sus primeras tres unidades para colocarse en el segundo puesto de dicho sector, en tanto que los ingleses se quedaron en cero en el sótano.

Por su parte, el cuadro de China Sub 22 no tuvo problema alguno para dar cuenta 6-1 por Chile Sub 23, que venía de dar cuenta del representativo portugués en su debut.

Los tantos de la victoria estuvieron a cargo de Kaoru Mitoma al minuto siete, Reo Hatate se hizo presente en tres ocasiones a los 12, 18 y 63, así como de Yuto Iwasaki a los 39 y 45; Angelo Araos descontó al 35.

El cuadro del país oriental llegó a seis unidades para ocupar la primera posición de dicho sector, mientras que los "andinos" se quedaron con tres puntos en el tercer escalón.