Posadas, protagonista del Serial de los Barrios

Con una destacada participación y amplio dominio en múltiples categorías, el equipo Posadas se convirtió en el gran protagonista de la tercera etapa del Serial de los Barrios 2026, celebrada el pasado 19 de abril en Río Españita.

La jornada reunió a decenas de jóvenes ciclistas, quienes compitieron en distintas categorías, mostrando el crecimiento y nivel competitivo del ciclismo infantil y juvenil. Desde las primeras pruebas, los representantes de Posadas marcaron el ritmo al colocarse en los primeros sitios.

En la categoría pañal, Karla Montalvo, del equipo Posadas, se llevó el primer lugar al sumar 15 puntos, seguida por Leonel Rebolloso, de Junior Bike, con 12 unidades, y Víctor Yael Torres, de Chilletein, con 9. En la categoría de 5 años, Gabriel F. Hernández (Posadas) ganó en la rama varonil, mientras que Karen Posadas dominó en la femenil.

Dentro de los 6 y 7 años varonil, José Daniel Ramos (Ojuelos) y Gastón Valdez (Junior Bike) se adjudicaron el triunfo en sus respectivas divisiones. En la rama femenil de 7 años, Aitana Romo (Ojuelos) se quedó con el primer puesto, mientras que en 8 años varonil, Eder Quiroz (Ojuelos) destacó al sumar 15 puntos.

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Las categorías intermedias también ofrecieron competencia cerrada. Annie G. Torres M. (Chilletein) ganó en 8 años femenil; Dominic Mitz (Junior Bike) triunfó en 9 años varonil, y Ximena Hernández López (Posadas) hizo lo propio en la rama femenil.

En 10 años, Santiago González (Posadas) dominó la varonil, mientras que Lia Jaquelinne Rau, de Aguascalientes, se impuso en la femenil.

Para la categoría de 11 años, Fátima Rodríguez (Chilletein) obtuvo el primer lugar en la rama femenil, en tanto que Emanuel López (Posadas) se llevó la victoria en la varonil. En 12 años, Itzel Rodríguez (RDP) fue la mejor en femenil, mientras que Jonathan Ortiz (Chilletein) ganó en varonil.

En las categorías mayores, Julián Martínez (Posadas) se quedó con el primer lugar en 13 años varonil, mientras que María Fernanda Posadas dominó la femenil. Finalmente, en 14 años, Alejandro Ortiz (Posadas) obtuvo el triunfo en la rama varonil y Mia Jaqueline Luévano (Posadas) cerró la jornada con una victoria en la femenil.

Con resultados como estos, el Serial de los Barrios continúa consolidándose como una plataforma clave para el impulso del ciclismo formativo, fomentando la competencia sana y el desarrollo deportivo en cada una de sus etapas.