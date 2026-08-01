Potosina logra dos preseas en los JCC

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La tenista potosina Ana Sofía Sánchez firmó una destacada actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar dos medallas para la delegación mexicana de Tenis de Campo con una presea de plata en la modalidad de singles y un bronce en dobles femenil, durante la competencia celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

En la final de la modalidad individual, Sánchez protagonizó un intenso duelo completamente mexicano frente a la michoacana Julia García, en un encuentro que se definió en tres sets. La potosina se quedó con el primer parcial por 6-1, pero su rival reaccionó para llevarse los dos siguientes por 6-4 y 7-5, adjudicándose la medalla de oro, mientras que Ana Sofía se colgó la medalla de plata tras una sobresaliente participación.

Posteriormente, la representante de San Luis Potosí volvió a la cancha para disputar el encuentro por la medalla de bronce en dobles femenil, haciendo pareja precisamente con la Michoacán Julia García.

La dupla mexicana mostró un sólido desempeño para imponerse en dos sets a las colombianas Yuliana Lizarazo y María Pérez, con parciales de 6-2 y 6-3, asegurando así un lugar en el podio y la segunda medalla para Ana Sofía Sánchez en la justa regional.

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