Potosino vuelve a ganar en el LUX 031

El artemarcialista potosino David “León” Mendoza se impuso al tijuanense Antonio “Pollo” Barajas por decisión unánime, en pelea por la división de las 140 libras, efectuada en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

Mendoza sumó de esta manera su octava victoria profesional en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA), a cambio de tres derrotas y regresó al camino del triunfo en la función de LUX031 presentada por Amistad.

En tanto, Barajas, quien hizo su debut en LUX Fight League, sufrió su séptimo descalabro, a cambio de 12 éxitos y un empate.

El potosino Mendoza inició la contienda con patadas sobre la humanidad de su rival, a continuación, lo llevó a la lona tras azotarlo en la misma y propinarle una serie de golpes, así como codazos, ante el público asistente que colmó las butacas del recinto.

En el siguiente episodio, el tijuanense Barajas llevó al piso a su oponente, el cual logró liberarse del castigo. Se engancharon en la lona buscando la sumisión para acabar con el combate. En el último capítulo, David terminó de amarrar la decisión de los tres jueces a su favor con rodillazos a la cara de su rival e imponiendo condiciones en la lucha sobre subterránea.

El tercero sobre la superficie, Édgar López, levantó el brazo del peleador potosino, de 27 años, quien vistió pantaloncillo negro con vivos dorados, tras ser favorecido por las tarjetas de los jueces.

“Fue una pelea complicada, no pensé que llegara a la distancia, estaba seguro que lo iba a finalizar, es un peleador con mucha experiencia, tiene la cabeza dura, le pegué y me lastimé”, relató el potosino.

“La estrategia era calarlo arriba, ya cuando tuve la oportunidad de llevarlo al piso lo sentí, si me descuidaba me iba a dar la vuelta, siento que cuando los empiezo a presionar se fatigan y eso me funcionó muy bien, quiero disfrutar esta victoria y después veremos qué sigue”, apuntó “León” Mendoza.

“Dedico esta victoria a la gente que me ha apoyado y a mis entrenadores; así como a mi papá, que me está viendo desde el cielo. Él creía mucho en mí y no lo voy a defraudar”, finalizó el potosino quien esperará su próximo rival.

La próxima fecha se celebrará el 19 de mayo cuando LUX Fight League llegue por primera vez a Guadalajara con la cartelera LUX032 presentada por Amistad, encabezada por la pelea estelar entre Saray Orozco y Andrea Vázquez.