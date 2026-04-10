Potosinos FC cae ante UAZ

El Potosinos Futbol Club sufrió una dolorosa derrota como visitante al caer 3-0 frente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en duelo correspondiente a la jornada 28 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en la Unidad Deportiva del Norte. Con este resultado, el conjunto zacatecano llegó a 34 unidades, mientras que el cuadro potosino se quedó con 28 puntos, ambos ya sin posibilidades de acceder a la liguilla.

El encuentro inició con acciones equilibradas, aunque con el paso de los minutos la escuadra local fue tomando el control del juego. A pesar de ello, la defensa de Potosinos FC logró contener los intentos ofensivos de la UAZ durante la primera mitad.

El equipo universitario, reforzado con algunos elementos de su plantilla de Liga Premier, insistió constantemente en el ataque, pero sin lograr concretar. Por su parte, el conjunto potosino generó peligro en un par de ocasiones a través de Santiago Guzmán, quien estuvo cerca de abrir el marcador, pero se encontró con una oportuna intervención del arquero rival y un disparo que pasó apenas desviado.

Las acciones se desarrollaron bajo un intenso calor, aunque esto no impidió que ambos equipos mantuvieran un ritmo competitivo, cerrando el primer tiempo con empate sin goles. Para la segunda mitad, el trámite fue similar en los primeros minutos, con la UAZ buscando el tanto de la ventaja y el Potosinos FC manteniendo orden defensivo junto a su guardameta Jared Pulido.

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El marcador finalmente se abrió al minuto 71, cuando Christopher Sandoval aprovechó un pase filtrado para ganar la espalda de la defensa y definir con tiro cruzado para el 1-0. Más adelante, al 81´, Diego Llamas amplió la ventaja tras una buena combinación en los linderos del área.

Ya en la recta final, al minuto 89, Jonathan Castañeda selló el marcador con el tercer tanto, tras aprovechar un rebote dentro del área para decretar el 3-0 definitivo.