Potosinos FC cae en su visita ante Fut-Car

En un partido muy disputado, el Potosinos Futbol Club cayó 2-0 frente al Fut-Car, perdiendo así su calidad de invicto en la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. El encuentro se llevó a cabo en el Instituto Oviedo-Campo Náutico, correspondiente a la segunda jornada.

Con este triunfo, el Fut-Car logró su segunda victoria del torneo y la primera en condición de local, ya que en su debut obtuvo los tres puntos por default. De esta manera, suma 6 unidades, mientras que el Potosinos se mantiene con 3 puntos.

El partido inició con gran paridad. El conjunto local insistió en abrir el marcador, pero la escuadra dirigida por René Isidoro García mantuvo orden defensivo. Sin embargo, en una jugada dentro del área potosina al minuto 40, un mal despeje dejó el balón a disposición de Ricardo Calderas, quien con un potente disparo venció al portero tunero para el 1-0, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Potosinos buscó el empate y generó llegadas de peligro, aunque sin concretar. El Fut-Car estuvo cerca de aumentar la ventaja con un tiro libre de Dilan Borjas, cuyo disparo se estrelló en el travesaño.

Ya en la recta final, al minuto 88, nuevamente Ricardo Calderas apareció con velocidad tras un saque de banda, definiendo con un disparo raso y colocado para sellar el 2-0 definitivo y su doblete personal.

El próximo compromiso del Potosinos Futbol Club será el sábado 20 de septiembre, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos al Real Olmeca Sport a las 16:00 horas.