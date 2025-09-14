logo pulso
"NATURALEZA COMO REFUGIO"



Potosinos FC cae en su visita ante Fut-Car

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC cae en su visita ante Fut-Car

En un partido muy disputado, el Potosinos Futbol Club cayó 2-0 frente al Fut-Car, perdiendo así su calidad de invicto en la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. El encuentro se llevó a cabo en el Instituto Oviedo-Campo Náutico, correspondiente a la segunda jornada.

Con este triunfo, el Fut-Car logró su segunda victoria del torneo y la primera en condición de local, ya que en su debut obtuvo los tres puntos por default. De esta manera, suma 6 unidades, mientras que el Potosinos se mantiene con 3 puntos.

El partido inició con gran paridad. El conjunto local insistió en abrir el marcador, pero la escuadra dirigida por René Isidoro García mantuvo orden defensivo. Sin embargo, en una jugada dentro del área potosina al minuto 40, un mal despeje dejó el balón a disposición de Ricardo Calderas, quien con un potente disparo venció al portero tunero para el 1-0, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Potosinos buscó el empate y generó llegadas de peligro, aunque sin concretar. El Fut-Car estuvo cerca de aumentar la ventaja con un tiro libre de Dilan Borjas, cuyo disparo se estrelló en el travesaño.

Ya en la recta final, al minuto 88, nuevamente Ricardo Calderas apareció con velocidad tras un saque de banda, definiendo con un disparo raso y colocado para sellar el 2-0 definitivo y su doblete personal.

El próximo compromiso del Potosinos Futbol Club será el sábado 20 de septiembre, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos al Real Olmeca Sport a las 16:00 horas.

    Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo

    SLP

    EFE

    El Madrid resiste y saca triunfo en Anoeta

    SLP

    EFE

    Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto

    Horarios y canales de la jornada sabatina del Apertura 2025

    SLP

    El Universal

    El Atlético de San Luis busca primera victoria en casa

    SLP

    El Universal

    Recibe a los Xolos de Tijuana en el Alfonso Lastras