"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN POTOSINA DE CLUBES DE JARDINERÍA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
Galeria

La Asociación Potosina de Clubes de Jardinería inició con sus actividades correspondientes al ejercicio 2025-2026, cuyo lema es"Naturaleza como refugio", mismo en el que llevarán a cabo interesantes eventos enfocados al cuidado y a la preservación del medio ambiente.

Adriana Dibildox Torres, presidenta entrante, con sus compañeras de directiva: Lizette Lara Flores, secretaria; Aida Martínez Flores, tesorera; y Rebeca Bustillos Rodríguez, co tesorera; encabezaron el evento.

En el plan de trabajo para este nuevo ciclo destacan platicas, talleres, clases y exposiciones de horticultura y diseño, a fin de que las socias de los clubes de jardinería afiliados a esta asociación, incrementen sus conocimientos en los temas, se innoven y actualicen.

Al concluir el informe de la presidenta Adriana, las ahí reunidas convivieron en un desayuno.

“NATURALEZA COMO REFUGIO”
“NATURALEZA COMO REFUGIO”

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

SLP

Maru Bustos

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN POTOSINA DE CLUBES DE JARDINERÍA

