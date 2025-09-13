La Asociación Potosina de Clubes de Jardinería inició con sus actividades correspondientes al ejercicio 2025-2026, cuyo lema es“Naturaleza como refugio”, mismo en el que llevarán a cabo interesantes eventos enfocados al cuidado y a la preservación del medio ambiente.

Adriana Dibildox Torres, presidenta entrante, con sus compañeras de directiva: Lizette Lara Flores, secretaria; Aida Martínez Flores, tesorera; y Rebeca Bustillos Rodríguez, co tesorera; encabezaron el evento.

En el plan de trabajo para este nuevo ciclo destacan platicas, talleres, clases y exposiciones de horticultura y diseño, a fin de que las socias de los clubes de jardinería afiliados a esta asociación, incrementen sus conocimientos en los temas, se innoven y actualicen.

Al concluir el informe de la presidenta Adriana, las ahí reunidas convivieron en un desayuno.

