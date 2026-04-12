Potosinos FC divide en casa

En duelo correspondiente a la jornada 29 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, el conjunto de Potosinos Futbol Club empató 1-1 ante Santa Ana del Conde, pero terminó perdiendo el punto extra en la tanda de penales por marcador de 4-3, en partido disputado en el Club Deportivo Ferrocarrilero.

Con este resultado, el cuadro potosino llegó a 29 unidades, mientras que Santa Ana del Conde alcanzó 35 puntos, ambos ya sin aspiraciones de clasificar a la liguilla.

El encuentro comenzó con media hora de retraso debido a problemas en el traslado del equipo visitante, lo que provocó su llegada tardía al escenario del partido. Una vez iniciado, el duelo mostró intensidad desde los primeros minutos, con constante ida y vuelta y una fuerte disputa en el medio campo.

Fue al minuto 18 cuando Santa Ana del Conde logró abrir el marcador. Osvaldo León aprovechó una diagonal retrasada para definir dentro del área y enviar el balón al fondo de la portería, adelantando a su equipo y marcando el 1-0 con el que se fueron al descanso.

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Para la segunda mitad, el conjunto local se lanzó en busca del empate, generando diversas aproximaciones ofensivas, aunque sin contundencia. Por su parte, la escuadra visitante optó por replegarse y buscar el contragolpe, intentando ampliar la ventaja sin éxito.

Cuando parecía que el triunfo se inclinaba para la visita, apareció la reacción del Potosinos FC. Al minuto 84, en un tiro de esquina cobrado por Luis González, Alejandro Juárez desvió el balón de cabeza y Karol Ruiz aprovechó el rebote para mandar el esférico al fondo de las redes, decretando el 1-1 definitivo en el tiempo regular.

En la tanda de penales para definir el punto extra, Santa Ana del Conde fue más efectivo y se llevó la victoria por 4-3. Por los visitantes anotaron Jocsan González, Luis Carranco, Jared Santoyo y Giovanni Zacarías, mientras que falló Osvaldo León. Por Potosinos FC marcaron Kalel Rodríguez, Karol Ruiz y Juan Ramos, pero erraron Alejandro Juárez y Yael Hernández.

El conjunto de Potosinos Futbol Club tendrá poca recuperación, ya que la próxima semana afrontará doble jornada para cerrar su participación en la temporada: el martes 14 enfrentará a Atlético Leones en duelo pendiente de la fecha 23, y el viernes 17 se medirá a Atlético ECCA en la última jornada del campeonato.