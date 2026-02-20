Potosinos FC visita a Necaxa

Con la firme intención de reencontrarse con la victoria, el Potosinos Futbol Club enfrentará este viernes 20 de febrero a los Necaxa, en partido correspondiente a la jornada 22 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro está programado para las 11:00 horas en la cancha 4 sintética de la Casa Club Necaxa, donde el conjunto potosino buscará sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla general.

El equipo dirigido por el técnico César Eduardo Silva se mantiene optimista pese a los resultados adversos de las últimas jornadas. El estratega ha señalado que el plantel ha trabajado intensamente, aunque por diversas circunstancias los marcadores no han favorecido al conjunto, por lo que confían en que pronto puedan alcanzar los objetivos trazados para la presente campaña.

Para este compromiso, el cuadro potosino podría contar nuevamente con Lino Olivares, quien ya se recuperó de sus molestias físicas y estaría disponible para regresar al once inicial, si así lo determina el cuerpo técnico. Por su parte, Matías Abascal continuará fuera de actividad.

El duelo luce parejo, considerando la calidad y situación de ambas escuadras. Necaxa llega motivado tras imponerse por la mínima diferencia en calidad de visitante al Santa Ana del Conde, mientras que Potosinos FC viene de caer en casa 1-3 frente al León-Gen.

En la clasificación, los Rayos ocupan el noveno puesto con nueve victorias y diez derrotas, sin empates, para un total de 27 puntos. Por su parte, Potosinos Futbol Club registra ocho triunfos, dos empates y diez descalabros, sumando también 27 unidades, por lo que el choque representa una oportunidad clave para despegar en la recta final del torneo.