logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Potosinos FC visita a Necaxa

El conjunto potosino buscará regresar a la victoria en la Tercera División

Por Romario Ventura

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Potosinos FC visita a Necaxa

Con la firme intención de reencontrarse con la victoria, el Potosinos Futbol Club enfrentará este viernes 20 de febrero a los Necaxa, en partido correspondiente a la jornada 22 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro está programado para las 11:00 horas en la cancha 4 sintética de la Casa Club Necaxa, donde el conjunto potosino buscará sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla general.

El equipo dirigido por el técnico César Eduardo Silva se mantiene optimista pese a los resultados adversos de las últimas jornadas. El estratega ha señalado que el plantel ha trabajado intensamente, aunque por diversas circunstancias los marcadores no han favorecido al conjunto, por lo que confían en que pronto puedan alcanzar los objetivos trazados para la presente campaña.

Para este compromiso, el cuadro potosino podría contar nuevamente con Lino Olivares, quien ya se recuperó de sus molestias físicas y estaría disponible para regresar al once inicial, si así lo determina el cuerpo técnico. Por su parte, Matías Abascal continuará fuera de actividad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El duelo luce parejo, considerando la calidad y situación de ambas escuadras. Necaxa llega motivado tras imponerse por la mínima diferencia en calidad de visitante al Santa Ana del Conde, mientras que Potosinos FC viene de caer en casa 1-3 frente al León-Gen.

En la clasificación, los Rayos ocupan el noveno puesto con nueve victorias y diez derrotas, sin empates, para un total de 27 puntos. Por su parte, Potosinos Futbol Club registra ocho triunfos, dos empates y diez descalabros, sumando también 27 unidades, por lo que el choque representa una oportunidad clave para despegar en la recta final del torneo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final
Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

SLP

AP

Los acusados, en su mayoría senegaleses, fueron detenidos tras intentar irrumpir en el campo de juego.

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026
Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

SLP

El Universal

El fondo Misión País será financiado por iniciativa privada con estímulo fiscal EFIDEPORTE.

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

SLP

AP

Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

SLP

El Universal

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.