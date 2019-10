"Prefiero que desciendan": Fidel Kuri

VERACRUZ, Ver. (EL UNIVERSAL).- Fidel Kuri, dueño de Veracruz habló acerca de la reacción de sus jugadores en el campo y acerca de la conferencia que dieron al terminar el partido que perdieron ante Tigres.



"Venía a verlos para que me aclararan todo. Lo que dice Salcido es mentira. Yo hablé con mi capitán que es Leobardo López hasta las tres de la mañana. Le dije, o paran ustedes o paro yo".

Sobre Salcido mencionó que "me vino a ver, me dijo que él veía solo por él. Él ya terminó su carrera. Vive en un departamento mío".

No quiso dar explicaciones sobre lo que sucede en la Sub 20, 17 y femenil. "Sé a todos los que les debo. Y voy a cubrir".

Asimismo, no dejó de culpar a la Federación por todo lo que pasa en el club. "Estoy limpiando el cochinero que me dejaron. Estoy pagando deudas que no. Me quieren fuera porque saben que yo no me dejo".

Este sábado, afirmó, Fidel Kuri se reunirá con sus futbolistas.

"Tengo que enfriarme. Me dio pena lo que vi en el campo. Mejor hubieran estado parado todo el juego. Prefiero que desciendan."