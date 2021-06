Preocupa al CMB que leyendas quieran regresar a pelear

El Consejo Mundial de Boxeo, en voz de su presidente, Mauricio Sulaimán, aceptó que existe una preocupación por todos aquellos boxeadores que después de varios años en retiro, quieren regresar a pelear, como los casos de Evander Holyfield y Oscar de la Hoya.

"Estamos muy preocupados por leyendas del pasado que están buscando peleas, no de exhibición. Hollyfield quiere pelear a los 58 años; De la Hoya quiere regresar después de 12 años de no subirse a un ring, es un tema que hay que llevar con mucho cuidado", señaló el dirigente.

Advirtió que una exhibición es muy diferente, "porque se tiene control de más cosas. Es un tema que hay que mantener con mucha atención y cuidado, exhortando a todas las comisiones del boxeo a ser cuidadosas".

El tema surgió después de hablar sobre la irrupción de los llamados influencers en el pugilismo, la cual, dijo, no se puede controlar por la cantidad de gente que está dispuesta a pagar por verlos.

"Es la realidad cuando hay tanta popularidad y tantos dispuestos a pagar por ver algo. Nosotros debemos orientar y cuidar a todos los implicados para que pueda haber un beneficio para el boxeo".

El ejemplo más reciente se dio el fin de semana pasado, cuando empataron en Miami, Florida, el youtuber estadounidense Logan Paul y el multicampeón invicto Floyd Mayweather, de 44 años, quien no subía a un ring desde 2017.

"Fue un fenómeno ver a Floyd Mayweather, uno de los más grandes de la historia, contra Logan Paul, que le llevaba cerca de 20 kilos y mucha ventaja de altura, pero en una exhibición porque ahí se tienen medidas de seguridad y mayor control de lo que sucede".