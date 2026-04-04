Preocupa lesión de Luka Doncic

LOS ÁNGELES.- Luka Doncic se perderá el resto de la temporada regular de los Lakers de Los Ángeles debido a una distensión de segundo grado en el tendón de la corva izquierdo, anunció el equipo el viernes.

Luka Doncic es el máximo anotador de la NBA y la fuerza impulsora detrás del ascenso de los Lakers al tercer puesto de la Conferencia Oeste, pero se lesionó la pierna durante la abultada derrota de Los Ángeles ante Oklahoma City el jueves. Un examen de resonancia magnética reveló la gravedad de la distensión.

Los Lakers (50-27) tienen apenas cinco partidos restantes antes de la postemporada, que comienza el domingo en Dallas.

Las distensiones de 2do grado en el tendón de la corva a veces requieren varias semanas de recuperación, pero Doncic también tiene antecedentes de problemas en los isquiotibiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se perdió cuatro partidos justo antes del receso del Juego de Estrellas por otra distensión en el tendón, pero de la corva izquierdo, pero regresó a la alineación después del receso.

Doncic está registrando números espectaculares en su primera temporada completa con los Lakers, que adquirieron a la superestrella eslovena procedente de los Mavericks la temporada pasada. Promedia 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes por partido para Los Ángeles, y fue nombrado jugador del mes de la Conferencia Oeste de la NBA en marzo tras encadenar 13 actuaciones consecutivas de 30 puntos, incluidas siete de 40.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, comentó que Doncic se lesionó en la primera mitad ante el Thunder, pero recibió el visto bueno para volver al partido. Doncic aguantó apenas unos cuatro minutos antes de girar, detenerse y caer a la duela con dolor, lo que derivó en su salida.