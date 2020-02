Presentan a 20 padrinos que respaldarán a la delegación en Tokio 2020

Una veintena de compañías de diferentes rubros, entre las que destacan la empresa de productos deportivos Li-Ning, los almacenes Famsa y la distribuidora de Autos Grupo Autofin, se comprometieron a apadrinar a los atletas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Integrantes del Comité Olímpico Mexicano (COM), encabezados por Carlos Padilla Becerra, hicieron la presentación de las 20 empresas que respaldarán a los cerca de 130 atletas que irán a las Magnas Justas.

"El apoyo iniciará a partir de este mes de febrero", sostuvo Padilla, en evento realizado en el COM. "Tendrá una duración inicial de diez meses, pero podría aumentar a más tiempo". Entre las marcas que apoyarán a los deportistas se encuentran también los clubes de Baloncesto Fuerza Regía y Capitanes de la Ciudad de México, la Liga Nacional de Baloncesto.

"Los padrinos olímpicos, como se les bautizó a estas marcas, no tendrán presencia en las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su función es, como lo dice el nombre, apadrinar o apoyar a los atletas", dijo Padilla. Estas compañías tampoco obtendrán beneficios fiscales, aunque sí ganarán exponiendo su marca con los atletas.