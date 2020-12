Presentan a Leonel Rocco como el nuevo DT del ADSL

El nuevo director técnico del Atlético de San Luis Leonel Rocco, señaló que viene a esta institución con muchas ganas, en busca de ser protagonistas y con el primer objetivo de llegar a la liguilla del Torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX.

Como todo aquel nuevo estratega que llega a un nuevo equipo, Leonel Rocco se mostró contento de estar en San Luis Potosí y señaló, "nosotros analizamos bien al equipo, sus partidos, y creímos que tenía un buen plantel como para terminar en el último lugar de la clasificación general, por eso nos gustó el proyecto, platicamos con la directiva y llegamos a un acuerdo".

En cuanto a sus primeras impresiones con el plantel que tiene en este momento, el técnico uruguayo comentó, "la verdad es que hemos tenido muy bunas prácticas, estoy muy contento con la entrega de los futbolistas, nosotros somos un cuerpo técnico muy abierto, que estamos a favor del dialogo ya que eso es importante para nosotros, y en este momento tenemos muchas expectativas para este torneo".

Y agregó, "por el momento no se pueda platicar de altas o bajas de la plantilla, ya que en este momento se está conociendo al grupo y los vamos a evaluar para después empezar a diseñar al equipo de acuerdo a las necesidades, faltan algunos días para la evaluación y ahí lo veremos".

Sobre qué sistema de juego implementará en el equipo, el charrúa mencionó, "se ha dicho que yo juego con 4-4-2 y ese sistema no lo he jugado, pero la forma de jugar lo vamos a ir definiendo conforme pasen los entrenamientos, vamos a checar que sistema es con el que mejor se sientan los muchachos, y vamos a manejar varias posibilidades, y es que he visto hasta el momento una entrega total de los jugadores, con una mentalidad positiva, y están dispuestos a ir por la revancha en este campeonato".

Con relación a los partidos amistosos, el estratega señaló que por el momento tiene contemplados cuatro encuentros que para él son suficientes, su plantel está bien físicamente, a excepción de Ventura Alvarado que está lastimado y que no será hasta después de la evaluación, que se sabrán los movimientos que habrá en el plantel.

Se le cuestionó su relación con Guillermo Almada, entrenador de Santos, y lo que Leonel Rocco mencionó, "sí trabajamos juntos, pero no influyó para que viniera a San Luis, él es un buen entrenador para hasta ahí, nosotros vamos a trabajar sobre la idea de cómo vamos a jugar, el cuadro será vertical, buscaremos la entrega total del equipo y buscaremos ser protagonistas".