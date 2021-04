Presentan a Robert Dante Siboldi como entrenador de Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana anunciaron a Robert Dante Siboldi como su nuevo director técnico para enfrentar los dos partidos restantes de la fase regular del torneo Guardianes 2021 y así luchar por un lugar en el repechaje. Hasta el término de la jornada 15, el conjunto fronterizo cuenta con 16 puntos y ubicados en la decimoquinta posición.

Acompañado del Director Deportivo de los Xolos, Ignacio Palou, Robert Danti Siboldi mostró su agradecimiento a la institución para continuar con su carrera en los banquillos, "Contento de estar en este club, de asumir este reto de asumirlo con mucha confianza e ilusión. Transmitirle a los jugadores que se pueden conseguir cosas e intentar jugar bien. Para merecer ganar, debemos conformar un equipo y mentalidad positiva, ganadora, y eso es lo que se necesita para destacar en el futbol mexicano", manifestó el estratega en su presentación.

El estratega reconoció que ya comienza a trabajar para regresar a Xolos al protagonismo, "Este equipo debe ser protagonista, estar en los primeros lugares y lograr el segundo campeonato del club, estamos con el mismo objetivo y con la misma idea. Daremos lo máximo que se puede y desde el primer minuto salir a proponer y ganar. No tenemos tiempo. Estamos en la posibilidad de recuperar el año, venimos llegando pero ese es el objetivo".

Además, el nuevo director técnico fronterizo recalcó que tratará de evitar hundirse en los últimos lugares de la tabla del cociente, " Usaremos todos los recursos que tiene el club para revertir la situación. Nos estamos acercando en la zona de descenso. El equipo intentará proponer de todo. Trabajar en la parte defensiva porque es muy difícil si no se saben defender y así conseguir objetivos. Encarar cada partido como si fuera una final. El aficionado quiere que un equipo deje todo en la cancha y eso es lo que vamos a tratar de transmitir".

La sorpresiva eliminación de Cruz Azul en semifinales del Guardianes 2020 ante Pumas fue la última vez de Siboldi en un banquillo, situación que vivió muy complicada, pero que ya la dejó en el olvido y de ella aprendió para afrontar esta nueva etapa, "Lo digerí, lo viví muy fuerte la frustración de la eliminación, el enojo, pero te caes y te levantas, y ahora hay que seguir para adelante y hoy gracias a Xolos me ponen esta posibilidad de volver a trabajar y aprovechar la oportunidad que se me brinda. Estoy más preparado. Las experiencias nos sirven para seguir creciendo, las caídas significan que estás caminando. Tienes que seguir evolucionando. Intentaré no volver a cometer los errores que tuve. Debemos seguir creciendo en esta profesión".

Los Xolos de Tijuana enfrentarán en la última jornada del Guardianes 2021 a Cruz Azul en el Estadio Azteca, equipo al que perteneció Robert Dante Siboldi hasta diciembre pasado. Lo hecho por La Máquina en el certamen actual lo aplaudió y destacó la labor de Juan Reynoso, "Este es trabajo de Juan Reynoso y de los jugadores. La capacidad futbolística está. Han hecho un gran torneo", culminó.