Presentan Abierto Internacional de Racquetbol de Semana Santa
Todo se encuentra listo para la realización del XL Torneo Internacional Abierto de Racquetbol "San Luis Amable" de Semana Santa 2026, el cual se llevará a cabo del 1 al 5 de abril en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, evento que reunirá a jugadores locales, nacionales e internacionales.
El certamen es convocado por el club anfitrión con el aval de la Federación Mexicana de Raquetbol y de la Asociación Potosina de Racquetbol, formando parte de las actividades deportivas tradicionales de Semana Santa en la capital potosina.
Durante la presentación oficial del torneo estuvieron presentes diversas autoridades deportivas y municipales, entre ellas Juan Pablo Lara Rubio, presidente del H. Consejo de Administración del club; Gustavo Robledo Guillén; Víctor Manuel García Echevarría; Ruth Angélica Martínez López; Jorge Alberto Zavala López; Agustín Vázquez Sánchez y Alejandro Polanco Acosta.
El torneo contará con diversas categorías, entre las que destacan Open Singles Varonil, Open Singles Femenil y Open Dobles Varonil, además de divisiones Master, categorías "B" y "C", así como infantiles y juveniles, que abarcan desde los 8 años y menores hasta 20 años y menores.
Las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el sábado 28 de marzo a las 10:00 horas, momento en que también se llevará a cabo la junta previa en la cafetería del club. Los partidos iniciarán el miércoles 1 de abril a las 9:00 horas, con la participación de jugadores locales y foráneos.
En cuanto a la premiación, las categorías principales otorgarán premios en efectivo. En Open Singles Varonil, el primer lugar recibirá 16 mil pesos, el segundo 10 mil, el tercero 5 mil, el cuarto 4 mil y del quinto al octavo lugar 3 mil pesos. En Open Singles Femenil, la ganadora obtendrá 7 mil pesos, el segundo lugar 5 mil y el tercero 3 mil pesos. Mientras que en Open Dobles Varonil, la pareja campeona recibirá 12 mil pesos, el segundo sitio 6 mil y el tercero 3 mil pesos.
En el resto de las categorías se entregarán raquetas, maletas deportivas, artículos deportivos y medallas para los tres primeros lugares.
