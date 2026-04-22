Presentan Carrera del Constructor

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llevó a cabo la presentación oficial de la primera edición de la Carrera del Constructor 2026, un evento deportivo que busca fomentar la activación física y la convivencia social, programado para el próximo domingo 3 de mayo.

La competencia se desarrollará en distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta el Parque Tangamanga I, específicamente en el estacionamiento frente al Jardín Japonés, con inicio a partir de las 7:00 horas.

La inscripción tendrá un costo de 350 pesos, y los interesados podrán registrarse en diversos puntos de venta de tu tiempo a tiempo como Sweet Vegan, Salvajes Runnig Center, Balam Clínica Veterinaria, La Pape, Bike Center y Dulcería La Estrella.

En cuanto a la premiación, para la categoría libre de 5 kilómetros se otorgarán 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil al segundo y mil pesos al tercero.

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Mientras que en la distancia de 10 kilómetros, los premios serán de 10 mil pesos para el primer sitio, 5 mil para el segundo y 3 mil para el tercer lugar.