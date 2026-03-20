Presentan el Nacional Juvenil de Tenis SLP

En las instalaciones del Lomas Raquet Club fue presentado de manera oficial el Torneo Nacional Juvenil SLP 2026, certamen que celebra 31 años de tradición tenística y que se llevará a cabo del sábado 28 de marzo al sábado 4 de abril en distintos clubes de la Capital potosina.

El evento contará con la participación de alrededor de 700 tenistas provenientes de diferentes estados del país, además de sus acompañantes, consolidándose como uno de los torneos juveniles más importantes del calendario nacional.

Las sedes designadas para este certamen serán el Club Deportivo Libanés, Lomas Raquet Club, Club Campestre de San Luis, Club Deportivo La Loma y Club Deportivo Punto Verde, donde se desarrollarán un total de 1,274 partidos distribuidos en las distintas categorías.

El torneo se disputará en las categorías de 10, 12, 14 y 16-18 años, en las ramas femenil y varonil. La fase de calificación se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo, mientras que el cuadro principal se jugará del 30 de marzo al 4 de abril. La ceremonia de inauguración está programada para el lunes 30 de marzo en el Lomas Raquet Club, donde se dará el arranque formal a una semana de intensa actividad deportiva.

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Durante la presentación, estuvieron presentes autoridades como el Lic. Héctor Zavala, vicepresidente de la Asociación Potosina de Tenis; el Lic. Alfonso Leal, representante jurídico de la APT; y el Lic. Luis Fernando Alonso Molina, director de deportes municipal, quienes destacaron la importancia de este evento para el desarrollo del tenis juvenil en la entidad.

Asimismo, se informó que habrá premiación con trofeos para campeones y finalistas tanto en singles como en dobles, modalidad que contará con la participación de 24 parejas.