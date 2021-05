Presentan el XII Torneo San Luis Open 2021

En reunión con los representantes de los diferentes medios de comunicación el comité organizador del XII Torneo San Luis Open 2021, informó que todo se encuentra listo para la celebración de este evento que se llevará a cabo del 27 al 29 del presente en las instalaciones de La Loma de Golf.

En el acto se contó con la presencia de Pablo Fernández, Margarita Padilla, Gustavo Pérez, Jesús Martín del Campo y del profesional de golf del club, informaron que para esta edición se tienen un registro de 240 jugadores en su mayoría potosinos, pero habrá representantes de Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Tampico y dos golfistas de los Estados Unidos.

Las categorías que se jugará son Campeonato, AA y A, las cuales se jugará por golpes y las categorías, "B", "C", "D", "E", Senior y Damas, se jugarán por puntos, se hizo hincapié que este torneo se jugará bajo las medidas sanitarias adecuadas.

Y tan es así que para esta ocasión se contará con un total de 72 caddies, los cuales estarán tomando parte en este evento en una modalidad fija, esto es, no acompañarán al jugador en cada hoyo, sino que en cada hoyo habrá caddies que les tocará limpiar las pelotas, leer las caídas y de ese lugar no se moverán como antes se hacía.

Atractiva premiación es la que se tendrá en los Hole in One, en el Hoyo 4 un Mini Cooper Club Man Chill Aut White Silver; en el Hoyo 8 BMW i3 Sport; en el Hoyo 11, BMW Coupe Special Paint; y en el Hoyo 17, una Moto BMW R 1200 Nine T Pure; en cuanto a los premios de los O´yes al primer lugar se le dará 50 mil pesos; al segundo con 20 mil; al tercero con 15 mil; al cuarto con 10 mil y al quinto lugar con 5 mil pesos.