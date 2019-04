Presentan la carrera de Cerro de San Pedro

La tercera edición de la carrera atlética de Cerro de San Pedro se llevará a cabo el domingo 19 mayo, dieron a conocer los organizadores durante la rueda de prensa efectuada en el Instituto Potosino de la Juventud, donde sobresalió que será una carrera incluyente donde se tomará en cuenta a personas con capacidades en distintas modalidades. La premiación será para los primeros tres lugares de cada categoría.

La salida será a las ocho de la mañana teniendo como lugar de partida y meta en el jardín principal de Cerro de San Pedro, donde se correrán distancias de 3, 5 y 10K que incluirán todas las categorías en ramas varonil y femenil, además de infantil y atletas con capacidades diferentes; la bolsa a repartir será de 16 mil pesos.

Se informó que, la carrera de Cerro de San Pedro, se ha tratado de retomar en los últimos años con el esfuerzo del Club Halcones de Atletismo y el entusiasmo de Josiel Ortega Hernández, quienes están uniendo esfuerzos a favor del atletismo en el municipio.

Además, se hizo énfasis que, en esta lid, lo más importante es la inclusión, por eso será totalmente abierta para personas con capacidades diferentes como son atletas con sillas de ruedas, debilidad visual y demás discapacidades.

El kit de inscripción tiene un costo de $150 pesos, Incluye playera, número, medalla e hidratación, y la entrega será el 18 de mayo de 8:00 am a 4:00 pm en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud. Los lugares para inscribirse son: en el INPOJUVE de 10:00 am a 3:00 pm; en la Avenida San Pedro 1901, en un horario de 8:00 a 10:00 am y de 18:00 a 20:00 horas.

Otra forma es por medio de depósito a la siguiente cuenta Banorte 4915 6664 5759 3790 a nombre de Verónica Hernández, posteriormente enviar el baucher y datos al WhatsApp 444 32859996. Habrá premiación a los tres primeros lugares de cada categoría.

La presentación estuvo encabezada por Luis Fernando Alonso Molina, director general del Instituto Potosino de la Juventud; Fidel Flores, presidente del Club Halcones, Juan Carlos Carranco Martínez, presidente Club Halcones de paraatletismo; Luis Antonio Nava Uresti vicepresidente del Club Halcones de paraatletismo; José Alberto Arellano Martínez, encargado del área de deporte paralímpico del DIF Municipal; Giselle Barajas Ruíz, coordinadora de inclusión de personas con discapacidad del DIF Municipal y el organizador Josiel Ortega Hernández.