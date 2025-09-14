Presentan la Copa Fiestas Patrias 2025

Con la participación de más de 400 atletas provenientes de estados como Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, se presentó de manera oficial la Copa Fiestas Patrias 2025, que se desarrollará del 14 al 17 de septiembre en el municipio de Villa de Arriaga con una nutrida programación que combina deporte, contemplando cuadrangulares de futbol, voleibol y beisbol, además de una función de box con 17 peleas, una charreada, un festival taurino y un jaripeo nacional.

Dentro del programa destaca la Copa Fiestas Patrias de Futbol, a realizarse el 16 de septiembre en la Unidad Deportiva 7 de Mayo, con la presencia de equipos de primer nivel como la Selección Villa de Arriaga, vigente campeona de la Copa Potosí. El torneo ofrecerá una bolsa de 50 mil pesos en premios al equipo ganador.

Ese mismo día también se llevarán a cabo los cuadrangulares de voleibol en el Auditorio Municipal y de beisbol, mientras que el futbol rápido tendrá lugar igualmente en la Unidad Deportiva 7 de Mayo.

La actividad iniciará el 14 de septiembre con la función de box en la Plaza de Toros, que reunirá a pugilistas de Mexquitic, Aguascalientes y Villa de Arriaga. Ese día también se disputará el torneo de futbol femenil, mientras que el 15 de septiembre será el del futbol varonil sub-17.

Como parte de las tradiciones, el 16 de septiembre se celebrará una Charreada en el Lienzo Charro Las Mercedes, con entrada gratuita y la participación de equipos de Jalisco y otras entidades. Para los aficionados a la tauromaquia, se ha programado un festival taurino con la presencia de los matadores Fermín Rivera, José Sainz, Elizabeth Moreno y Los Forcados.

El cierre de la fiesta será el 17 de septiembre con un Jaripeo nacional, que reunirá a 20 equipos de todo el país, prometiendo un espectáculo lleno de emoción.