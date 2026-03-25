Presentan la Copa Santa María 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril, se llevará a cabo la Copa Santa María del Río 2026 que incluirá diversas disciplinas deportivas con la participación de cientos de deportistas que buscarán alzarse con los diversos premios que se ofrecen a los equipos ganadores.

De esta forma, el municipio rebocero se verá inundando de justas deportivas durante la Semana Santa y para ello se están preparando las distintas canchas y campos deportivos que servirán como sede para las distintas como beisbol, basquetbol, softbol, volibol y futbol tanto varonil como femenil.

Son más de 50 equipos los que participarán en el evento deportivo a lo largo de la Semana Mayor, la mayoría originarios tanto de la cabecera como de diversas las distintas comunidades que conforman el municipio. También se incluyen equipos de Villa de Zaragoza y Villa de Reyes.

Así, son 14 equipos para futbol, ocho de beisbol, cuatro de softbol, cuatro de voleibol femenil y seis de voleibol playero, así como cinco de la Sub 17 y seis de voleibol varonil, que se estarán disputando los primeros lugares en las distintas sedes.

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Por ahora las autoridades respectivas se encuentran afinando detalles para implementar operativos en las distintas sedes donde se estarán llevando a cabo los encuentros, a fin de brindar seguridad seguridad a los participantes y público

en general.