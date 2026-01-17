Presentan la Lid Atlética "Actívate por la Obesidad"

Desde el Huerta Las Palapas se llevó a cabo la presentación oficial de la primera edición de la Carrera Atlética Actívate por la Obesidad 2026, evento organizado por el Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí, con el objetivo de fomentar la actividad física y crear conciencia sobre la importancia de la salud y la prevención de la obesidad.

La competencia se realizará el próximo domingo 25 de enero, en punto de las 8:00 horas, con salida y meta en la antigua Unidad Deportiva Manuel de la Garza, donde se espera la participación de corredores y familias interesadas en promover un estilo de vida saludable en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Durante la presentación estuvieron presentes Gabriela Palos, vicepresidenta del Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí; Isabel Gober, coordinadora de la gestión del mismo organismo, así como Edgar Daniel Duval Berlanga, representante de Tu tiempo a tiempo, quienes destacaron la relevancia de este tipo de eventos para impulsar el bienestar integral de la población.

La inscripción tiene un costo de 500 pesos mexicanos y puede realizarse en los distintos puntos de venta de Tu tiempo a tiempo o a través de registro en línea. El kit del participante incluye número con chip desechable, playera oficial conmemorativa, medalla, fotografía, servicio médico, así como valoraciones de composición corporal e hidratación. La entrega de kits se efectuará el sábado 24 de enero, en el Centro Cultural Bicentenario, en un horario de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La carrera contará con premiación en ambas distancias. En los 10 kilómetros, el primer lugar recibirá 3 mil pesos, el segundo 2 mil y el tercero mil pesos. Para los 5 kilómetros, los premios serán de 2 mil pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y 800 pesos al tercero.