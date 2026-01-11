Presentan la lid atlética ´Corriendo con la Leyenda´

Fue presentada de manera oficial la carrera atlética "Corriendo con la Leyenda", un evento deportivo que dará inicio al 2026 con gran entusiasmo y que tendrá como figura principal al ícono del boxeo mexicano, Julio César Chávez. La competencia se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 17:00 horas, en San Luis Potosí.

Durante la presentación del evento, Julio César Chávez Jr. destacó la relevancia de impulsar este tipo de actividades, al señalar que fomentan la práctica del deporte entre la ciudadanía y brindan una oportunidad única de convivencia con grandes figuras del deporte, como lo es su padre, considerado una leyenda del boxeo a nivel mundial.

La ruta de la carrera será de 5 kilómetros, sobre la Vía Alterna, en un circuito de ida y vuelta con salida y meta en la Arena Potosí. La cuota de recuperación es de 600 pesos, la cual incluye playera conmemorativa, medalla oficial, la tradicional banda roja de Julio César Chávez, además del derecho a participar en la rifa de 20 pares de guantes autografiados por el excampeón mundial.

Las inscripciones están disponibles en diversos puntos de la ciudad: Avenida Himno Nacional #4000, CDTAR Plan de San Luis, ubicado en Zenón Fernández #815, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; así como en la Secretaría de Educación, localizada en Bulevar Manuel Gómez Azcárate #150.

Cabe destacar que este evento forma parte de una doble jornada deportiva, ya que el sábado 24 de enero se llevará a cabo una función de boxeo en la misma Arena Potosí, con la participación de Julio César Chávez Jr., Omar Chávez y la presencia de toda la Dinastía Chávez, en lo que promete ser un espectáculo de alto nivel para los aficionados.