Presentan la Sexta Fiesta Volks Girls 2026

En la explanada del Teatro de la Ciudad se llevó a cabo la presentación oficial de la VI Fiesta Volks Girls 2026, evento que se realizará los días 11 y 12 de abril con entrada gratuita para todo el público.

Durante el anuncio estuvieron presentes Adela Espino Palomino, Branda Solano y Alejandro Jiménez Landa, quienes dieron a conocer los detalles de esta tradicional reunión automotriz.

Se informó que el evento contará con la exhibición de modelos de la marca Volkswagen, destacando en esta edición unidades emblemáticas como los "Vochos", Combi y Caribe. Hasta el momento se tiene el registro de más de 200 vehículos, aunque se espera alcanzar cerca de 400 expositores para el día domingo, con la participación de representantes de estados como Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Las actividades iniciarán el sábado 11 de abril con una caravana que partirá a las 17:00 horas desde el asta bandera de la zona universitaria, recorriendo la avenida Himno Nacional hasta llegar al Parque Tangamanga I, donde se llevará a cabo la exhibición en la pista de aeromodelismo.

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Para el domingo 12 de abril, la exposición abrirá a partir de las 9:00 y concluirá a las 18:00 horas, ofreciendo a los asistentes una amplia variedad de autos clásicos, modificados y de alta gama, además de contar con expositores de refacciones y una zona gastronómica.

Los organizadores extendieron la invitación al público en general para asistir a este evento familiar, que promete reunir a los amantes del automovilismo y a la comunidad en un ambiente de convivencia y pasión por los vehículos Volkswagen.