Presentan la Tercera Carrera por la Vida

El Club Rotaract San Luis Potosí Empresarial, con el respaldo del Club Rotario San Luis Empresarial, anunció de manera oficial la tercera edición de la "Carrera por la Vida", evento deportivo con causa que se llevará a cabo el próximo 14 de junio de 2026, con el objetivo de fortalecer el banco de sangre del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Ignacio Morones Prieto, en el marco del Día Mundial de la Donación Altruista de Sangre.

Durante la presentación, el presidente del club organizador, Axel Arriaga, informó que la carrera arrancará a las 7:30 horas desde el Jardín de Tequis, contemplando distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, abiertas tanto para corredores experimentados como para la participación familiar.

El proceso de inscripción se realizará en dos etapas: una preventa especial del 6 al 10 de abril con un costo de 300 pesos, y una venta general del 11 de abril al 18 de mayo con precio de 350 pesos. El kit del participante incluirá playera oficial, número y medalla, y los registros podrán realizarse a través de redes sociales del club o en puntos físicos que serán anunciados próximamente.

Como una de las principales novedades de esta edición, los organizadores anunciaron que quienes realicen una donación altruista de sangre en cualquier hospital del estado, desde ahora y hasta el 18 de mayo, podrán obtener un 100% de descuento en su inscripción, presentando su comprobante a través de los canales digitales del club.

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En la rueda de prensa también participó Ana María Abascal, quien destacó el impacto social del proyecto, subrayando la sinergia entre la energía de los jóvenes de Rotaract y la experiencia de los rotarios para impulsar iniciativas que salvan vidas.

Asimismo, se recordó que en la edición 2025, los recursos obtenidos permitieron la donación de equipo médico especializado, así como mejoras en la infraestructura del banco de sangre del hospital beneficiado.

Por su parte, la doctora Grecia Dalila Alarcón Rivera, jefa de la División de Paraclínicos del hospital, señaló que esta unidad atiende a más de un millón de personas sin derechohabiencia y procesa alrededor de 500 unidades de sangre al mes, beneficiando a más de 800 pacientes.

Para mayores informes sobre inscripciones y patrocinios, los interesados pueden consultar las redes sociales del club organizador.