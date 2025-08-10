logo pulso
Presentan los Torneos Deportivos Fenapo-25

Por Romario Ventura

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan los Torneos Deportivos Fenapo-25

Este sábado se llevó a cabo la rueda de prensa para presentar oficialmente los Torneos Deportivos Fenapo 2025, evento que reunirá más de 20 disciplinas en distintos escenarios de la capital potosina, como parte de la Feria Nacional Potosina.

Las actividades arrancaron el pasado 2 y 3 de agosto con el Torneo Regional Fenapo 2025 de Kick Boxing. Este fin de semana, el protagonismo es para el Torneo de Voleibol Fenapo 2025, disputado en las canchas de duela del CEDETAR (antiguo Estadio Plan de San Luis).

De acuerdo con los organizadores, las sedes de las competencias serán las unidades deportivas estatales, los Parques Tangamanga I y II, el Auditorio del SEER, así como clubes privados como La Loma y Club 2000.

El calendario incluye una amplia gama de disciplinas: Copa Kama’s de Futbol (14 al 17 de agosto, Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”). Tercera Copa Maxibasquet Potosí (14 al 17, CEDETAR y Auditorio “De la Renovación Moral”, Parque Tangamanga II); Torneo de Rugby (16 de agosto, CEDETAR); Torneo de Ajedrez (16 y 17, Unidad “López Portillo”).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Open de Karate (18 de agosto, Auditorio Parque Tangamanga II); Ciclismo BMX (Parque Tangamanga II); Copa Corpoilgas de Raquetbol (19 al 23, Club La Loma); Torneo de Beisbol y Softbol (22 al 24, Parque Tangamanga I – Beisbol Park); Copa Gydman de Gimnasia (16 de agosto); Copa Fenapo de BMX (17 de agosto, Parque Tangamanga II).

