¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Julieta Santos de Signoret festejó cien años de vida en una emotiva y estupenda celebración.
Sus hijos:Julieta y Alejandro Signoret Santos prepararon detalles especiales para el festejo. En una agradable atmósfera al aire libre recibió emocionada a los invitados, quienes le desearon bienestar en su vida.
Ahí sus hijos políticos, nietos, bisnietos y sobrinos le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.
Charlaron interesantes anécdotas y experiencias familiares que los fortalecen y mantienen unidos.
El feliz encuentro transcurrió en un ambiente de ¡gran armonía y optimismo!
La tarde, muy emotiva, plena de sorpresas.
