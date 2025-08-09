logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

SERES QUERIDOS ADMIRAN SU GRAN FORTALEZA

Por PULSO

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

 Julieta Santos de Signoret festejó cien años de vida en una emotiva y estupenda celebración.

Sus hijos:Julieta y Alejandro Signoret Santos prepararon detalles especiales para el festejo. En una agradable atmósfera al aire libre recibió emocionada a los invitados, quienes le desearon bienestar en su vida.

Ahí sus hijos políticos, nietos, bisnietos y sobrinos le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

Charlaron interesantes anécdotas y experiencias familiares que los fortalecen y mantienen unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El feliz encuentro transcurrió en un ambiente de ¡gran armonía y optimismo!

La tarde, muy emotiva, plena de sorpresas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

SLP

PULSO

SERES QUERIDOS ADMIRAN SU GRAN FORTALEZA

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

SLP

Maru Bustos

JÓVENES COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES

Polémica por sandalias Oaxaca Slip On de Adidas diseñadas por Willy Chavarría
Polémica por sandalias Oaxaca Slip On de Adidas diseñadas por Willy Chavarría

Polémica por sandalias 'Oaxaca Slip On' de Adidas diseñadas por Willy Chavarría

SLP

El Universal

La colaboración entre Willy Chavarría y Adidas desata indignación por posible apropiación cultural.

¡A DISFRUTAR!
¡A DISFRUTAR!

¡A DISFRUTAR!

SLP

Maru Bustos

PARQUE ACUÁTICO EN EL DEPORTIVO POTOSINO