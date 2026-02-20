Presentan proyecto formativo deportivo internacional

Con la presencia de directivos, patrocinadores y representantes institucionales, fue presentada oficialmente la realización del Clinic Formativo y Visorías Selectivas de Legends Academy, proyecto internacional que llegará a San Luis Potosí del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del Club Deportivo Potosino.

En el acto protocolario estuvieron presentes Gerardo Carriedo, gerente del Club Deportivo Potosino; Carlos Gómez, representante de Legends Academy; Claudio Valle, presidente de la Comisión de Futbol del CDP; Benjamín Conde, del Instituto Andes; Juan Cartés, de Grupo Pascual; y Guillermo Trujillo, contralor del club azul y oro, quienes coincidieron en destacar la relevancia de este proyecto para el desarrollo del futbol formativo en la entidad.

Durante la presentación se resaltó que este Clinic forma parte de la expansión nacional de Legends Academy en 2026, luego del éxito obtenido en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Los Cabos y Riviera Maya, además de la apertura de su primera Escuela Oficial en el país.

El programa contempla entrenamientos bajo metodología UEFA PRO, impartidos por entrenadores españoles con experiencia en fuerzas básicas de clubes de élite, así como espacios de formación en valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Además, se realizarán visorias con reclutadores profesionales y se otorgarán becas para futuras actividades nacionales e internacionales.

Entre los incentivos más atractivos para los participantes destaca la posibilidad de obtener una beca para entrenar en verano en Barcelona con entrenadores vinculados a procesos formativos de alto nivel, así como la opción de integrarse al equipo competitivo de Legends, que participa en torneos nacionales e internacionales.

Las actividades se desarrollarán por las tardes en la cancha de futbol 11 de pasto natural del Club Deportivo Potosino, y las inscripciones ya se encuentran abiertas en las instalaciones del Club o en las redes sociales de Legends Academy con cupo limitado, según informaron los organizadores.