Presentan Torneo de los Barrios de Futbol

Fue presentada la primera edición del Gran Torneo de los Barrios de Futbol Street 3x3, el cual se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en la cancha de Soccermania, evento en el que se espera la participación de un gran número de equipos representativos de distintos barrios de la capital potosina.

Uno de los organizadores, Daniel Cabello, dio a conocer que se trata de un torneo innovador, el cual busca brindar una oportunidad a todos los jugadores de barrio que deseen participar en una competencia diferente a los formatos tradicionales, destacando el talento local en un ambiente dinámico y competitivo.

Explicó que los encuentros se disputarán con cuatro jugadores en la cancha, tres de campo y un portero. En cuanto a la premiación, el primer lugar se llevará 12 mil pesos, el segundo lugar obtendrá 3 mil pesos, mientras que el goleador del torneo será reconocido con mil pesos y trofeo, y el mejor portero recibirá mil pesos.

"Nosotros estamos trabajando para el bien del deporte, y sobre todo para la juventud potosina, que es donde se encuentra el futuro de nuestro estado, así que nunca dudaré en apoyar este tipo de torneos", comento uno de los organizadores.

Hasta el momento, ya se encuentran registrados los equipos Blue Star Matamoros, B. Anaya, Hogares Ferrocarrileros, Santiago Pingüinos, Pedro Montoya, La Netza, Castillo FC, Rojinegros de Adán, Tercera Chica, Los Tóxicos Sauzalito, Hooligans de Moreno, Épocas Morales, 16 de Septiembre, La División, La Mártires Taller Negro, Tropilocos 21, Reyitos FC y New Era Hogares 2. Las inscripciones continúan abiertas, por lo que los equipos interesados aún pueden acudir a la cancha de Soccermania para realizar su registro y formar parte de este torneo.