Presentaron a Mejía Barón con Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes que fue anunciado Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo de los Pumas, la afición universitaria invadió las redes sociales con mensajes esperanzadores, consideran que la sanación a sus males por fin ha llegado.

Sin embargo, el directivo auriazul fue claro en su presentación la tarde de este miércoles en las instalaciones de Cantera.

"No me gusta prometer algo que no sé si voy a cumplir. Entiendo la ansiedad de la afición, pero es una competencia que debemos encarar con los conceptos que tiene Pumas. Hay que tener paciencia y qué bueno que les dé esperanza de que yo esté acá, pero repito, no estoy acostumbrado a prometer", declaró en videoconferencia.

"El Doctor" asegura que no llega con un plan determinado porque antes deberá realizar otras tareas en el seno del conjunto felino.

"No llego con plan determinado. Primero debo integrarme más a la institución para conocerla lo que más que pueda y posteriormente dar mi opinión y mejorar lo que encuentre. Es una gran oportunidad de integrarme a la institución que me ha dado tanto, en lo académico y deportivo", explicó.

El tema presupuestal en el Club Universidad no le inquieta porque sabe a dónde llega y la forma en que se maneja la institución capitalina.

"No me preocupa porque tengo conciencia de donde estoy. Son instituciones (Tigres y Pumas) respetables pero con diferente manera de encarar la competencia. Lo que pasó en Tigres ya fue y el destino me abre esta oportunidad, no puedo negar mi raíz Puma.

Hay grandes mejoras en instalaciones, me encuentro con gente universitaria con otras responsabilidades".