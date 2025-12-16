Presentaron la lid atlética del Rebozo

Fue presentada de manera oficial la Carrera Atlética del Rebozo 2025, justa deportiva que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de diciembre, con salida y meta frente a la Presidencia Municipal de Santa María del Río, San Luis Potosí, en punto de las 7:00 horas.

Al correrse en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, todas en categoría libre, tanto en la rama femenil como varonil. Además de fomentar el deporte, el evento tiene como objetivos promover la cultura e identidad local, impulsar la actividad física accesible para todo público, atraer visitantes y fortalecer la cohesión comunitaria, involucrando a artesanos, escuelas y comercios locales.

En el rubro de premiación, para la distancia de 21 kilómetros se otorgarán premios de 6 mil pesos al primer lugar, 4 mil al segundo y 2 mil pesos al tercero, en ambas ramas. En los 10 kilómetros, los ganadores recibirán 4 mil pesos, el segundo lugar 2 mil y el tercero mil 500 pesos. Para los 5 kilómetros, el primer lugar obtendrá 2 mil pesos, el segundo mil 500 y el tercero mil pesos, tanto en femenil como en varonil.

Las inscripciones tendrán un costo de 400 pesos del 1 al 18 de diciembre del presente año. El kit del corredor incluye playera conmemorativa, número oficial, medalla artesanal inspirada en el rebozo e hidratación durante la ruta. A los interesados en inscribirse lo podrán a hacer directamente en la presidencia municipal de Santa María del Río o en los diferentes puntos de venta de tu tiempo a tiempo.

Durante la presentación oficial estuvieron presentes José Luis García García, representante de la empresa "Tu Tiempo a Tiempo"; Leonel Jiménez Méndez, director de Turismo del municipio, en representación de la alcaldesa Isis Aide Díaz Hernández; Marcos Edvaldo Faz Flores, director de Deportes del Ayuntamiento de Santa María del Río; así como Aarón Donjuan Cano, subdirector de Deportes.

Como parte del evento, se realizó la presentación oficial de las playeras conmemorativas que portarán los corredores en esta edición, las cuales fueron modeladas por Edgar Daniel Duval y Janeth García, destacando los diseños inspirados en la tradición y el orgullo local.