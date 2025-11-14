Presentaron playera y medalla de Maratón TV

Este miércoles, desde el Palacio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, se llevó a cabo la presentación oficial de la playera y medalla del Marathón TV 2025, uno de los eventos atléticos más importantes de México, que se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Tangamanga II de la capital potosina.

Durante el acto, se destacó la proyección internacional del evento, que reunirá a corredores de distintos países de Centro y Sudamérica, consolidando a San Luis Potosí como un referente en el calendario atlético del continente. La playera oficial, de color verde con motivos prehispánicos y nacionales, luce un colibrí al centro, símbolo que representa energía, libertad y superación, valores que identifican al Marathón TV.

El evento contará con carreras de 5 y 10 kilómetros, además de categorías infantiles, juveniles y élite, garantizando una participación inclusiva para corredores de todos los niveles. Las categorías serán las siguientes: 5 km: Libre, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23. 10 km: A – Libre (20-29 años), B – Submáster (30-39 años), C – Máster (40-49 años), D – Veteranos (50-59 años) y E – Veteranos Plus (60 años y más).

Asimismo, se realizará una Milla Élite y la prueba de 10 km Élite, con criterios de clasificación exigentes: para participar en la milla, los atletas deberán contar con una marca vigente en los 1500 metros en pista sub 4:05 para hombres y sub 5:30 para mujeres, con validez de hasta dos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La entrega de kits se realizará el viernes 14 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, y el sábado 15, de 10:00 a 16:00 horas, en el Hotel María Dolores de San Luis Potosí. El kit incluirá un morral, playera, buff, número y chip.