Presentó Pumas a Pedro Vite

México.- Los Pumas continúan sumando piezas para el proyecto de Efraín Juárez. El objetivo de la institución universitaria, para el Apertura 2025 de la Liga MX, es más que claro: conquistar el título. Por tal motivo, la directiva auriazul sigue trabajando a marchas forzadas para reforzar el plantel y cada vez está más cerca de cerrar sus filas.

Pedro Vite fue presentado en las instalaciones de La Cantera como nuevo futbolista de los Pumas. El tercer fichaje ya cayó y todavía faltan dos por ser anunciados (portero y atacante).

El centrocampista ecuatoriano apenas aterrizó el miércoles en nuestro país, pero, rápidamente, presentó y pasó las pruebas médicas y firmó su contrato con Los del Pedregal.

Llegó con la motivación de ponerse a disposición de Efraín Juárez lo más pronto posible y de poder debutar, si es posible, el próximo domingo ante el Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

“Desde el primer día que llegué me sentí muy feliz, desde que aterricé. Lo único que quiero es ya jugar futbol. La verdad, espero poder debutar el domingo, no depende de mí, pero, si me dan la oportunidad de jugar, voy a ayudar al equipo y a disfrutar de Pumas”, declaró.

En la conferencia de prensa de su presentación, el integrante de la Selección de Ecuador reconoció que llega alineado con el objetivo que tiene la institución y se comprometió a hacer “lo que sea necesario” para conseguirlo.

“Sé lo que representa Pumas y sé que no ha ganado cosas por muchos años, pero la verdad me motiva mucho eso. Sé que podemos lograr varias cosas, tenemos un gran cuerpo técnico y tenemos gente que trabaja muy bien. Lo que queremos todos es llegar a la meta, que es alzar un trofeo al final del año; no pienso en otra cosa que no sea ser campeón”, afirmó.

El centrocampista aceptó que “el proyecto y la visión” que tiene Efraín Juárez con el equipo universitario lo motivó para aceptar la oferta de salir del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) e incluso rechazar un par que tenía en el viejo continente.

“Hay una estabilidad institucional que permite poder aspirar a lo que todos tenemos claro, que es ser campeón. Pumas es un equipo muy grande y tiene que ser respetado siempre. Honestamente, sé que voy a ser campeón”, manifestó.

Pedro Vite no dudó en comprometerse con la afición auriazul y le dedicó un mensaje en su presentación.

“Cada partido que me toque jugar, voy a salir al 100%, a defender el escudo como se merece. En cada cancha y en cada lugar que me toque jugar y que me toque ir a representar a la institución, voy a salir a ser protagonista”, sentenció.