Presidente de la CAF defiende fallo

El presidente del organismo rector del futbol africano defendió su integridad e imparcialidad después de que el gobierno de Senegal pidiera una investigación internacional sobre "presunta corrupción" en la organización, tras despojar al país de su título de la Copa Africana de Naciones.

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de futbol (CAF), intentó explicar el miércoles la decisión adoptada por su comité de apelaciones el martes, que determinó que Senegal había perdido por incomparecencia la final de enero al abandonar el terreno de juego, convirtiendo su victoria 1-0 en la prórroga en un triunfo administrativo 3-0 para Marruecos, la nación anfitriona.

"El comité disciplinario de la CAF tomó una decisión. El comité de apelaciones de la CAF adoptó una postura totalmente distinta. Y me han dicho que Senegal va a apelar, lo cual es muy importante", afirmó Motsepe en un video publicado en el sitio web de la CAF. "Acataremos y respetaremos la decisión que se tome al más alto nivel".

Motsepe señaló que los miembros de los comités disciplinario y de apelaciones de la CAF se eligen a partir de nombres propuestos por cada una de sus 54 asociaciones miembro.

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"Si se observa la composición de esos órganos, reflejan a algunos de los abogados y jueces más respetados del continente", indicó. "Son personas íntegras y con trayectoria. ... la independencia se refleja en las decisiones que tomaron ambos órganos".