Presidente de la FMN "huye" de cuestionamientos

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), declinó la petición de entrevista que EL UNIVERSAL le solicitó personalmente para saber su postura sobre las múltiples irregularidades en el selectivo de clavados, la compra del averiado canal contracorriente y sobre la situación de la clavadista Adriana Jiménez, de quien negó tener papelería concerniente a sus becas.

Todorov, quien se encontraba en el Hotel Real de Minas en León, dijo que no podía atender la solicitud de entrevista porque se encontraba en medio de la junta la cual definiría la selección de clavados que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Natación de Gwangju.

"Ahora no puedo. Será después de la junta", dijo.

Sin embargo, la junta ya había terminado e instantes después de que negó dar la entrevista salió del hotel apretando el paso. Todorov no volvió al edificio.

El titular de la FMN estuvo en León para presenciar el último día del selectivo de clavados, el cual sería fundamental para elegir a los clavadistas que serían seleccionados para representar a México en los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Natación de Gwangju.

El certamen estuvo repleto de irregularidades, que incluyó la falta de una ambulancia, paramédicos y doctores el domingo pasado, mientras la clavadista Gabriela San Juan sufrió la fractura de su nariz. Además de que no permitieron la inscripción de Laura Sánchez en la modalidad de clavados mixtos desde el trampolín de tres metros por escribir su nombre con tinta negra, cuando era con color rojo, entre otras irregularidades.

Todorov formó parte del Consejo directivo que elegiría a los clavadistas para los citados certámenes. La FMN, según pudo saber este diario, ya tiene el listado de los clavadistas elegidos, pero por alguna razón no se los quisieron dar a conocer en ese momento.

Según la convocatoria de la FMN, tienen 48 horas para publicar quienes son los clavadistas elegidos después de que concluyó el certamen, el cual finalizó aproximadamente a las 6:30 de la tarde del jueves.